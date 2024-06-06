Собачник ударил дедушку ножом в сердце на глазах у внучек в Москве

В Москве собачник ударил ножом в сердце мужчину, который заступился за своих внучек. Дедушка умер на глазах у девочек.

В Москве собачник ударил дедушку ножом в сердце. Сообщается, что погибший пошел на прогулку со своим другом и двумя внучками 7 и 12 лет. Девочки отошли к пруду и бросали в него камни, когда на них накричал мужчина, гуляющий с собакой. Внучки пожаловались дедушке. Между ним и мужчиной произошла ссора, в результате которой собачник ударил оппонента ножом в грудь и скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Как передает Telegram-канал SHOT, местонахождение злоумышленника неизвестно до сих пор, хотя инцидент произошел 4 июня. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", оно находится на контроле столичной прокуратуры.