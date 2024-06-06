Россиянка родила дома сына и выкинула его с четвертого этажа

В Воронеже под суд пойдет местная жительница, которая в феврале выкинула из окна четвертого этажа новорожденного сына, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Тело мальчика нашли прохожие спустя два дня после убийства.

В ночь с 17 на 18 февраля 2024 года она <...> непосредственно после рождения ею живого доношенного ребенка мужского пола с целью убийства выбросила его из окна четвертого этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался. 20 февраля 2024 года тело новорожденного обнаружено на улице местными жителями, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в Следкоме.



Ранее в суд было направлено дело сельчанки Болотнинского района Новосибирской области, которая выкинула новорожденную дочь в пластиковое строительное ведро и поставила на неотапливаемую веранду. Женщина родила девочку в конце февраля, а труп ребенка нашли 11 марта. Разбирательство в отношении женщины ведется по статье об убийстве матерью новорожденного. У женщины уже есть трое сыновей. Ее супруг находится в колонии. В 2020 году обвиняемая уже пыталась почти так же избавиться от другой новорожденной девочки, но ее вовремя нашли прохожие.