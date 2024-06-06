Человек в маске расстрелял из автомата мужчину в районе Фили-Давыдково в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, убийство произошло улице Алексея Свиридова — рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Правоохранители ведут розыск нападавшего, предварительно известно, что он скрылся во дворах.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что убитый 1989 г.р.

«На ул. Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов», - говорится в заявлении надзорного ведомства.



После стрельбы в Москве возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, пояснили РИА Новости в столичном ГСУ Следственного комитета России.

По версии МВД, инцидент со стрельбой в Москве мог быть заказным убийством, отмечает агентство.

В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Ранее на юге Москвы конфликт между группой мужчин перерос в перестрелку. Инцидент произошел на улице Медынской в районе Бирюлево Западное. В конфликте участвовали более десяти человек, утверждают СМИ. Часть из них к моменту приезда полиции скрылась с места происшествия.