Стали известны подробности трагедии в московском парке

Мужчина, которого убили в московском парке «Кусково», пытался заступиться за своих внуков, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, дети играли в камни у пруда, это не понравилось прохожему, который выгуливал собаку. Он сделал замечание несовершеннолетним, а те обратились за помощью к дедушке.

Москвич отправился поговорить с незнакомцем, но тот немедленно нанес ему ножевое ранение в область сердца и скрылся в сторону платформы Кусково. По описанию свидетелей, злоумышленнику около 50 лет, он невысокого роста, седоволосый, бородатый, одетый в камуфляж. Также очевидцы говорят, что он находился в компании женщины. Потерпевший умер за 10 дней до своего 59-летия.



Ранее в пресс-службе столичного главка СК подтвердили, что мужчину убили в парке около 3-й Музейной улицы ударом ножом в сердце. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В Москве убили мужчину на глазах у его внучек

Правоохранители изъяли записи видеокамер, после изучения которых выяснилось, что убийство произошло на глазах у двух 10-летних внучек жертвы. Дети в результате инцидента не пострадали, их жизням ничего не угрожает, констатировали представители СК.