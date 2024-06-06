Задержан еще один участник банды Басаева

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще одного подозреваемого участника нападения банды боевика Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России на YouTube.

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По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, следователи получили доказательства причастности жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова к совершению нападения. Следствие установило, что в 1995 году мужчина добровольно вступил в состав банды Басаева и принимал активное участие в особо тяжких преступлениях. 14 июня он был в числе боевиков, совершивших нападение на Буденновск.

«Он обвиняется в террористическом акте, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Анасова заключили под стражу», — добавила она.



Напомним, что в июне 1995 года группа террористов под предводительством Шамиля Басаева приехала в Буденновск и взяла в заложники более 1,2 тысяч человек, согнав их в районную больницу № 2. Жертвами теракта стали 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, еще 415 получили ранения.