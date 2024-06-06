Следователи разыскивают преступника, зарезавшего мужчину в Кусковском лесопарке

Следователи разыскивают убийцу мужчины, тело которого обнаружили на территории Кусковского лесопарка. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она также обратилась к очевидцам произошедшего. Горожанам, которые стали свидетелями убийства или обладают информацией о местонахождении преступника, следует сообщить по номерам СК и полиции: 8-495-690-44-51, 8-495-690-25-28, 8-925-286-02-59, 02 и 112.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в парке вечером 4 июня. В момент убийства рядом с потерпевшим находились две его внучки.