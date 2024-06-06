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В Wildberries высказались о гибели рабочего на подмосковном складе

Погибший на подмосковном складе в Коледино рабочий, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. В компании добавили, что подрядная организация укрепляла кровлю объекта.

В Wildberries высказались о гибели рабочего на подмосковном складе
© РИА Новости

Подрядная организация по договору оказания услуг проводила работы по укреплению кровли складского комплекса. Один из исполнителей подрядчика при выполнении работ, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу. По ситуации была создана комиссия, обстоятельства случившегося выясняются. Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, — заявили в Wildberries.

Ранее в Сети появились сообщения о гибели рабочего на складе Wildberries в подмосковном Коледино. По информации Telegram-канала SHOT, 29-летний сотрудник компании-подрядчика ремонтировал кровлю здания без страховки, в какой-то момент мужчина сорвался и упал, скончавшись на месте до приезда скорой помощи.

В конце мая в Уфе вынесли приговор сотруднице российского маркетплейса Wildberries, которую обвиняли в краже товаров на сумму 2,4 миллиона рублей при помощи чужих учетных записей. Отмечалось, что женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

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