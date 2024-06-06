В Херсоне прогремел мощный взрыв

Вооруженные силы России нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном ВСУ Херсоне, который привел к взрыву и пожару. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, удар был нанесен сегодня ночью, в начале третьего. После атаки местных жителей разбудил взрыв.

«Прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло. Как оказалось, это был прилет в недействующий строительный гипермаркет», - пояснил он со ссылкой на коллег из подполья.



Лебедев подчеркнул, что в здании «детонировало и горело сизым пламенем», что позволяет предположить наличие там склада боеприпасов. При этом к семи утра пожар так и не был потушен.

Минобороны России неоднократно подчеркивало ранее, что удары с помощью высокоточного оружия наносятся именно по объектам военной инфраструктуры.