Подозреваемым в махинациях с оборонзаказом в Приморье предъявлено обвинение

Обвинения в деле о нарушениях при исполнении оборонного заказа были официально предъявлены следственными органами Приморского края двум руководителям предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, Максим Бредун, занимавший должность директора по производству в управлении ПАО ВП «ЭРА», и Владислав Марьин, генеральный директор ООО «ВСК» обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении госзаказа и превышении должностных полномочий в контексте оборонного заказа.

По данным следствия, в интервале между 2019 и 2021 годами, в процессе исполнения государственного контракта между АО ВП «ЭРА» и ООО «ВСК», обвиняемые осуществили мошеннические манипуляции и злоупотребили своими полномочиями. Отмечается, что в документации были искусственно завышены объемы предоставленных услуг, что привело к неосновательной выплате более чем 29 миллионов рублей в пользу ООО «ВСК» от ПАО ВП «ЭРА».

На текущий момент обвиняемые находятся под стражей. Следственные мероприятия включали обыски по местам жительства и работы обвиняемых. Уголовное преследование по данному делу было инициировано УФСБ России по Приморскому краю.