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В Херсоне прогремел мощный взрыв

В подконтрольном Украине Херсоне после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел мощный взрыв. Об этом Сергей Лебедев.

В Херсоне прогремел мощный взрыв
© РИА Новости

По информации Лебедева, около 2:00 6 июня ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ. В результате удара по зданию неработающего строительного гипермаркета произошла детонация.

«Прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло», — рассказал подпольщик. Он добавил, что к 7:00 6 июня пожар еще не был потушен.

Происшествия
Сергей Лебедев
Верховный суд