В подконтрольном Украине Херсоне после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел мощный взрыв. Об этом Сергей Лебедев.

По информации Лебедева, около 2:00 6 июня ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ. В результате удара по зданию неработающего строительного гипермаркета произошла детонация.