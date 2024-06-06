Сальдо раскрыл число погибших при разрушении Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что общее число жертв от разрушения Каховской ГЭС один год назад превысило 60 человек. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Это было очень тяжелое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. (...) К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии», — написал Сальдо.



Он отметил, что с затопленных территорий были эвакуированы более 10 тысяч человек и были тогда размещены в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. Сейчас большая часть людей уже вернулась в свои дома.

Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС

Ранее Сальдо заявил, что вина Украины в атаках Каховскую гидроэлектростанцию доказана. «Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.