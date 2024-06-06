Рабочий сорвался с крыши склада Wildberries под Москвой

Рабочий разбился насмерть, упав с крыши склада Wildberries в подмосковном Коледино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 29-летний разнорабочий компании-подрядчика ремонтировал кровлю склада без страховки. В какой-то момент мужчина сорвался и упал. Он скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

По факту происшествия проводится проверка. Работа склада была остановлена примерно на 6 часов. Представитель Wildberries заявил, что по ситуации создали комиссию.

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Напомним, что схожий случай произошел на складе Wildberries в Екатеринбурге в начале мая. По информации СМИ, 27-летняя кладовщица оступилась и упала с большой высоты со стеллажа. В компании подтвердили инцидент, заявив, что содействуют правоохранительным органам в расследовании ситуации.