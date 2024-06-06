Старшего матроса Балтфлота зарезали из-за сигареты

21-летнего старшего матроса Балтийского флота жестоко убили из-за отказа прикурить в Сольцах Новгородской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, 35-летний мужчина заколол военнослужащего в сердце.

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Инцидент произошел в баре «Виват» в минувшие выходные. Матрос отдыхал там с друзьями, а около 2 часов ночи к нему подошел другой посетитель. Он попросил у молодого человека сигарету и зажигалку. Военный ему отказал, что привело к конфликту с дракой.

В один момент мужчина достал нож и нанес матросу несколько ударов в сердце, после чего быстро спрятал оружие и попытался сделать вид, что он тут ни при чем. Действия злоумышленника заметили охранники, которые задержали его до приезда правоохранителей. Прибывшие на место медики не смогли спасти молодого человека.

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Погибшего уже похоронили. Командование характеризовало старшего матроса как честного, дисциплинированного человека, который пользовался уважением в коллективе. Убийцу задержали — ему грозит до 15 лет тюрьмы.