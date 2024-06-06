Безработная петербурженка украла телеоборудование у журналиста, приехавшего на ПМЭФ. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Журналист федерального телеканала прибыл в город для работы на ПМЭФ и обратился в полицию Центрального района вечером 4 июня. Мужчина заявил, что неизвестный похитил его сумку с профессиональным оборудованием, которую он на некоторое время оставил на тротуаре. Инцидент произошел на Лиговском проспекте, когда журналист вместе со своими коллегами ждал такси около гостиницы. Он пояснил, что отвлекся на беседу, а затем понял, что технические принадлежности стоимостью 24 тыс. рублей пропали.

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Правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя безработная местная жительница, которая ведет асоциальный образ жизни. Женщину задержали в квартире одного из домов на Лиговском проспекте, где она находилась в гостях. Похищенная сумка обнаружилась при ней. По факту кражи возбуждено уголовное дело, в ближайшее время имущество будет возвращено законному владельцу.