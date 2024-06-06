При столкновении двух трамваев в Кемерово пострадали 67 человек

В Кемерово столкнулись два трамвая. Количество пострадавших выросло до 67 человек, сообщил врио губернатора Илья Середюк.

Медики госпитализировали 40 человек с места происшествия, четверо в тяжелом состоянии. Десять человек сами обратились в травмпункт.

Причина столкновения устанавливается следственными органами.

По одной из версий, у одного трамвая отказали тормоза, он не смог затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По факту ДТП СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.