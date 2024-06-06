Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 51 человека, об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что пассажиров из покореженного транспорта пришлось извлекать через окна. Предварительной причиной аварии назван отказ тормозов у одного из трамваев.

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Ранее управление Следственного комитета по Кузбассу сообщило, что количество пострадавших при столкновении трамваев на Логовом шоссе города Кемерово составило около 30 человек, им оказана медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия расследуются.