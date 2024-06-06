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Сальдо: вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана

Вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Сальдо: вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана
© РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину ЧП.

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«Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что расследование атак по Каховской ГЭС должно затронуть поставщиков HIMARS.

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Владимир Сальдо
Василий Небензя
ООН