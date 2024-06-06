Вина Киева в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину ЧП.

На Украине заявили о неспособности Киева достичь целей на саммите в Швейцарии

«Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — подчеркнул глава региона.



Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что расследование атак по Каховской ГЭС должно затронуть поставщиков HIMARS.