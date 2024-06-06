Возникший после атаки дронов на российский нефтезавод пожар потушили

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области, который возник после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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Пожар, по его данным, ликвидировали около четырех часов утра по местному времени. В тушении принимали участие около 120 человек и 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область в ночь на четверг, 6 июня. Из-за этого загорелся Новошахтинский НПЗ — его тушение приостанавливали из-за повторной атаки. О пострадавших не сообщалось.

Тогда же беспилотник атаковал нефтезавод в Белгородской области. Из-за удара дрона-камикадзе НПЗ загорелся в Старооскольском городском округе. В результате взрыва произошло возгорание на одном из резервуаров, его оперативно потушили четыре пожарных расчета, уточнял губернатор Вячеслав Гладков.