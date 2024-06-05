Baza: в Москве погибла судья, занимавшаяся делом Павленского

Судья Наталия Ларина, занимавшаяся делом художника-акциониста Петра Павленского, погибла в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 50-летней Лариной было обнаружено в 8 утра в среду, 5 мая, около дома на 1-ой улице Машиностроения.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Дата и место похорон будут названы позже.

Журналисты отметили, что Ларина в прошлом году ушла на пенсию с должности судьи Таганского районного суда.

Напомним, что Наталия Ларина работала в Таганском суде с 1999 года по 2023 год. В ее активе — большое количество громких дел. В частности, она вынесла приговор по делу экс-чиновника Минтранса Владимира Макарова.