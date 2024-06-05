В Казани у мужчины взорвался аппарат во время приготовления самогона
В Татарстане приготовление самогона закончилось для хозяина квартиры визитом спасателей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в Казани. В доме на Революционной улице у местного жителя взорвался самогонный аппарат. Устройство не загорелось, поэтому каких-либо серьезных повреждений в помещении не наблюдается.
«В результате частично повреждено остекление в квартире, визуально перегородки в квартире не повреждены», – поделились в ведомстве.
Взрыв не затронул соседей. Владелец жилья травм не получил.
На данный момент неизвестно, по какой причине взорвался аппарат. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить ответственным лицам.
До этого в Челябинске после попытки приготовить самогон в квартире владелец устройства попал в больницу с многочисленными ожогами. В помещении выбило окна, была повреждена металлическая дверь.