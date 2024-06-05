Во время грозы в Москве молния попала в Останкинскую башню. Кадры момента опубликовал RT.

Сегодня, 5 июня, на Москву обрушился сильный ливень, который сопровождается грозой и градом. Непогода сохранится в ближайшие часы. Отмечается, что менее чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков.

Москву затопило из-за сильного ливня

Напомним, что грозовые дожди обрушились на Москву с 31 мая. По последним прогнозам синоптиков, на этой недели в столичном регионе самый обильный ливень пройдет 6 июня. Его интенсивность составит до 17 миллиметров за несколько часов, что может привести к подтоплениям в низинах.