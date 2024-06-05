Суд арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора

Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя, Долматова арестовали до 4 июля 2024 года.
Ранее Ленинский районный суд Ставрополя до 17 июля арестовал экс-министра строительства Ставропольского края по уголовному делу о мошенничестве, сообщает RT.