Суд арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя, Долматова арестовали до 4 июля 2024 года.

Ранее Ленинский районный суд Ставрополя до 17 июля арестовал экс-министра строительства Ставропольского края по уголовному делу о мошенничестве, сообщает RT.