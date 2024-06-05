В Домодедово сняли с рейса пьяного дебошира

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Домодедово пассажира рейса «Москва — Новосибирск», который в состоянии опьянения неадекватно вел себя на борту самолета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел утром в среду, 5 июня. Рейс задержался почти на час, но все же самолет вылетел в пункт назначения.

В ведомстве пояснили, что 30-летний житель Новосибирска был пьян, позволял себе нецензурные выражения, не реагировал на замечания бортпроводников и пассажиров.

Правоохранители, прибывшие по вызову экипажа, попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность, и покинуть самолет. Мужчина категорически отказался это сделать, заметили в пресс-службе.

«Оценив обстановку, транспортные полицейские применили в отношении правонарушителя наручники и доставили в служебное помещение», — уточнили в управлении.



Стражи порядка составили в отношении нарушителя административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции).

В среду аналогичный случай произошел также в Красноярске. Полиция была вынуждена снять с рейса пассажира, который «в пьяном угаре с дикими криками бегал по салону самолета».

Правоохранители доставили дебошира в отдел, где после прохождения медосвидетельствования «он безмятежно уснул».