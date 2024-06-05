Обвиняемый в финансировании теракта в "Крокусе" частично признал вину

Обвиняемый в финансировании нападавших на концертный зал "Крокус сити холл" Якубджони Юсуфзода частично признал вину. Об этом сказано в тексте решения суда по жалобе на его арест, с которым ознакомился ТАСС.

"В апелляционной жалобе адвокат Афанасьев А. В. считает постановление суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, не судим, имеет место жительства на территории России у своих родственников, с момента задержания активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей. Данное обстоятельство свидетельствует о формальной проверке судом обоснованности применения к Юсуфзоде меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документе.



При этом суд с доводами защиты не согласился и оставил Юсуфзоду под стражей.

По данным следствия, за несколько дней до нападения на "Крокус" Юсуфзода перечислил соучастникам преступления деньги на проживание, а после теракта перевел средства одному из непосредственных исполнителей.

Всего по делу о теракте арестованы 18 человек, еще 2 находятся под подпиской невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, следователи обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ).

У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

В одно производство с этими делами объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По ней предъявили обвинение начальнику пожарной охраны "Крокуса" и ответственному за противопожарную безопасность этого объекта.