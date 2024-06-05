Полиция задержала семерых участников экстремистской группировки

Московские полицейские задержали семерых участников экстремистской группировки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный СК РФ.

Как сообщили в СК, группировка вела деятельность с 2020 года, при этом в нее вовлекались несовершеннолетние. Целью группировки, по версии следствия, было совершение экстремистских преступлений по мотивам ненависти против сотрудников правоохранительных органов.

«В Москве задержаны семь подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. <...> Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)», — сообщили в СК,



В ведомстве также добавили, что силовики провели обыски по местам жительства фигурантов дела. Задержанные были доставлены в подразделение СК.

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