Суд приговорил стримершу YokoBovich к 5,5 года колонии

Останкинский районный суд приговорил стримера YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова) к 5,5 годам колонии в рамках дела о фейках про ВС РФ за рассказ о Буче. Также ей запретили выкладывать материалы в интернет на три года после освобождения, пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, блогер осуществляла публичные видео-трансляции неограниченному кругу лиц посредством сервиса «Твич», действовала по мотиву политической ненависти и вражды, достоверно осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий.

В пресс-службе пояснили, что Бажутова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Суд назначил стримеру наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказание в колонии общего режима.