Конфликт в подмосковном хостеле закончился поножовщиной

В подмосковных Мытищах полиция задержала мужчину, устроившего поножовщину в хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

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В отношении правонарушителя следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее мужчина был неоднократно судим.

По версии следствия, в хостеле на улице Калининградской случился конфликт между двумя ранее знакомыми мужчинами. В результате подозреваемый взял нож и ударил им оппонента.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к двум годам условно жительницу Советского района, покалечившую мужчину за оскорбления.