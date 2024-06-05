Таксист избил мужчину за отказ пользоваться его услугами

В аэропорту «Внуково» 60-летнему мужчине несколько раз ударили в пах и в живот после того, как он отказался от услуг такси, сообщает ИА «Регнум». По данным агентства, инцидент произошел в ночь на 5 июня.

Один из водителей очень агрессивно и настойчиво требовал от мужчины воспользоваться его услугами. Получив отказ, таксист начал оскорблять москвича. Мужчины начали ругаться и в итоге извозчик ударил несостоявшегося клиента. Последний обратился с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что водитель такси получил ножевое ранение во время конфликта на юго-востоке Москвы. Случай произошел возле станции «Кузьминки» на Волгоградском проспекте. Один таксист подрезал на дороге другого, после чего водители начали ссориться на светофоре. В какой-то момент из машины вышел пассажир и началась драка. Пострадавшего доставили в больницу.