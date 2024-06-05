Немецкий инвестор Новак добровольно явился в полицию

Немецкий инвестор Ральф Новак, ранее осужденный в России, добровольно явился в правоохранительные органы после нервного срыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Гилева.

© РИА Новости

3 июня суд в Москве приговорил к пяти годам колонии немецкого инвестора Ральфа Новака по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Дело возбудили в сентябре 2021 года. Гражданин Германии Бенедикт Соботка обвинил Новака и еще одного компаньона в продаже 52 процентов акций BelkaCar за его спиной.

Новак, находившийся под домашним арестом, не явился на оглашение приговора. Его адвокат Константин Елфимов сообщал, что не смог дозвониться до Новака.

5 июня Гилев рассказал, что Новак сам пришел к правоохранителям и сейчас его «оформляют». Адвокат заявил, что перед приговором у инвестора случился нервный срыв, но затем он обратился к адвокатам и те рекомендовали ему отправиться отбывать наказание. По данным источников «Коммерсанта», бизнесмену стало плохо, его госпитализировали с подозрением на гипертонический приступ в одну из частных клиник.