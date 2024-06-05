Мощный взрыв прогремел в столице Эстонии

Сильный взрыв раздался в столице Эстонии Таллине, где загорелся контейнер для авиационного топлива, сообщает местное издание Postimees. Согласно его сведениям, он прогремел в столичном районе Пыхья-Таллин.

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Поступило сообщение о сильном взрыве <...> в столичном районе Пыхья-Таллин. <...> Горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо, — говорится в публикации.



Уточняется, что в результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек. Травмы получил работник порта, его доставили в больницу. Жителей близлежащих домов через СМС-рассылку призвали закрыть окна и не выходить из дома.

Ранее МЧС России сообщило о пожаре в Комсомольске Ивановской области, там загорелся жилой дом из-за музыкальной колонки. Площадь возгорания составила 91 квадратный метр. Увидев огонь, местный житель попытался пробраться в дом через окно, чтобы спасти супругу, но женщина погибла.

До этого в Грозном пять человек получили травмы при взрыве газа в жилом доме. Причиной стала утечка бытового газа из резинового шланга. По данным МЧС России, пострадавших доставили в Нижний Новгород спецбортом ведомства. Уточняется, что среди них четверо несовершеннолетних.