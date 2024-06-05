Женщина изрезала ножом трехлетнего мальчика на парковке возле гипермаркета

В штате Огайо мать с ребенком госпитализировали после нападения на парковке, женщину и мальчика изрезали ножом. Об этом сообщает портал 19 News.

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Инцидент произошел возле гипермаркета в городе Норт-Олмстед, на парковке были обнаружены мать и ребенок с ножевыми ранениями. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, трехлетнего мальчика спасти не удалось.

Спустя несколько часов полицейские задержали недалеко от гипермаркета женщину, которая шла по дороге. Подозреваемая не оказывала сопротивления при аресте, кем она приходится пострадавшим и мотивы ее поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в штате Массачусетс полиция задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей кинотеатра. Инцидент произошел в городе Брейнтри, в кинотеатр перед началом показа фильма зашел мужчина, он спокойно проследовал в кинозал и там напал с ножом на четырех школьниц в возрасте от 9 до 17 лет, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали, раны оказались поверхностными, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местной полиции, американец пытался скрыться на автомобиле, но был задержан.

Ранее подросток напал на свою семью и соврал полицейским о вооруженных грабителях.