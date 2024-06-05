СК: Число изнасилований мигрантами выросло на 40 процентов

В 2024 году число изнасилований мигрантами в России выросло на 40 процентов. Такие данные представили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на оперативном совещании 5 июня.

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Наряду с сексуальными преступлениями с января по апрель иностранцы совершили на 13 процентов больше тяжких злодеяний. Кроме того, преступность среди малолетних приезжих увеличилась на 70 процентов, среди нелегальных мигрантов — более чем на треть.

«Антисоциальное поведение приезжих и их детей имеет серьезный деструктивный потенциал», — подчеркнул Бастрыкин, отметив, что пополнение сводок все новыми инцидентами повышает недовольство миграционной ситуацией.



С начала года сотрудники СК направили в суды на 25 процентов больше соответствующих уголовных дел, чем за аналогичный период 2023-го. Причем, помимо самих мигрантов, в материалах фигурируют и полицейские: к ответственности привлекли уже 77 человек, 31 из которых — сотрудники миграционных подразделений МВД.

Заслушав доклады, Бастрыкин поручил продолжить специальные рейды в местах скопления приезжих, в том числе на торговых точках, стройках, в этнических кафе, спортивных клубах и хостелах, а также призывать в армию натурализованных граждан России. Правоохранителям важно мониторить и публикации в интернете, напомнил глава Следственного комитета.

Как писала «Парламентская газета», ранее генпрокурор Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации, указал на высокую актуальность вопросов, связанных с преступностью среди мигрантов. По его словам, важно обеспечить не только неотвратимость наказания иностранцев, но и усилить профилактику нарушений. Краснов также поручил прокурорам ужесточить меры к должностным лицам, которые незаконно выдают приезжим виды на жительство и патенты.