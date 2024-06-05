Неизвестные напали с ножом на жену экс-главы РАНХиГС в Петербурге

Неизвестные напали с ножом на Галину Шамахову, супругу экс-директора Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Шамахова. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел на даче супругов в Комарово в Курортном районе Санкт-Петербурга.

По словам Шамаховой, нападавших было двое. Неизвестные перелезли через забор на границе участка, а свои лица спрятали под масками. Скорую на место вызвал сосед, который прибежал на крики. Врачи выявили у женщины проникающие ранения шеи, груди и ноги.

По словам самого Владимира Шамахова, его жене потребовалась экстренная операция. Она прошла успешно и сейчас Галина находится в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Мотив нападавших пока неизвестен.