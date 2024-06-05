Таксисты избили отказавшегося от их услуг клиента в аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ИА Регнум.

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По информации источника, в ночь на 5 июня в аэропорту «Внуково» произошла драка. К 60-летнему мужчине подошли таксисты и в агрессивной форме предложили свои услуги. Получив отказ, один из таксистов начал оскорблять москвича и ударил его в пах и живот. После нападения потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Ранее в Москве уволили таксиста, который высадил из авто участников специальной военной операции. Пассажиры заговорили про теракт в «Крокусе», чем разозлили шофера. Подробности читайте в этой новости.

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