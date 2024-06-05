Студенты подрались из-за поста преподавателя о неспособности даже списать

Telegram-канал Baza сообщил о драке студентов медицинского университета имена Пирогова из-за поста одного из преподавателей в соцсети. Профессор-хирург опубликовал в группе четверокурсников пост, в котором раскритиковал студентов, неспособных не только выучить билеты, но и списать со шпаргалки.

В посте профессора, в частности, шла речь о студентке, которая приклеила шпаргалку на ногу. Хирург отметил, что она не догадалась выбрать одежду, которая помогла бы ей незаметно списать.

«Ты же даже списать не можешь так, чтобы тебя не заметили! Ты приклеила себе на бедро шпору и облачилась в какую-то черную рыболовную сеть, чтобы было видно содержимое, но мозгов, чтобы запахнуть халат и не светить этой шпорой на всю аудиторию, не хватило», - заявил он.



В комментариях к посту профессора один из студентов осудил однокурсников, считающих списывание нормой. После этого ему отправил личное сообщение незнакомый молодой человек - он счел, что критик шпаргалок оскорбил девушку.

В каких необычных местах пишут шпаргалки самые хитрые студенты

3 июня после экзамена этот молодой человек и его друг нашли студента и вступили с ним в перепалку, которая переросла в драку. Один из них ударил студента ногой по горлу. Пострадавший обратился в деканат, в университете начали проверку.

Ранее «Комсомольская правда» рассказала о том, как выпускники пытаются прятать шпаргалки на ЕГЭ. По данным газеты, некоторые надевают трусы с карманами и потом читают шпаргалки в туалете, а другие вырезают в подошвах место для телефона и используют микронаушник для связи с репетитором-помощником, но такая система часто ломается.