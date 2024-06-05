Актер Демчог устроил дебош на парковке в Москве

Актер Вадим Демчог, наиболее известный по роли венеролога Купитмана в сериале «Интерны», таранил ограждения парковки в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобильный бунт произошел на Варшавском шоссе.

По информации канала, сегодня утром Демчог приехал на площадку и хотел попасть на специальную парковку. На его пути встал охранник, в списке которого артиста не оказалось. Актер настаивал, что заплатил 800 рублей, а потому может припарковаться там, где захочет.

Вадим Демчог: «Все роли надо проплакать»

Охранник в конечном счете не пропустил автомобиль актера. Демчог решил заехать на территорию без его разрешения, протаранив металлические ограждения. После того как машина повалила одно из них, сотрудник парковки начал устанавливать ограду на место, а актер вышел из машины и мешал ему это сделать. В конечном счете Демчог сдался и пошел искать другое место для своего авто.