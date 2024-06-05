Бывший спикер-трансгендер* ВСУ объявлен в розыск в РФ

МВД России объявило в розыск экс-представительницу теробороны Вооруженных сил Украины американку Сару Эштон-Чирилло. Об этом со ссылкой на карточку в базе ведомства пишет РИА Новости.

«Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК», - сообщили в МВД, не уточнив, по какой именно статье ведется розыск.



Эштон-Чирилло является трансгендером*. Она занимала пост спикера Сил территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины и отметилась рядом резонансных высказываний о россиянах. В частности, она заявила, что «русские - это не люди». Позже оговорившись, что «пошутила». А незадолго до своего увольнения с поста спикера теробороны, она выступила с обращением, в котором призвала убивать российских журналистов.

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В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Сара Эштон-Чирилло сообщила, что решение о ее увольнении приняли на самом высоком уровне в США. Минобороны Украины, вероятно, решило заставить ее замолчать, чтобы продолжать получать помощь от Вашингтона, заметила она.

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