Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение

Жительнице Ивантеевки, руководительнице оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой (Алена Полынь), предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

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«Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт „а“ часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — заявлено в сообщении.



Об этом ведомство указало в своем telegram-канале.

Следствие намерено ходатайствовать о её аресте перед судом. Там же сообщили, что продолжаются допросы свидетелей.