Охранник открыл стрельбу в московском ресторане

Охранник применил газовый баллончик и травматическое оружие в ходе конфликта с двумя посетителям ресторана на северо-востоке Москвы, после их отказа покидать заведение в связи с закрытием, всех нарушителей порядка доставили в полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел около 03:35 в одном из ресторанов на Тихвинской улице.

"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое посетителей отказались покинуть заведение в связи с закрытием, после чего работники ресторана вызвали сотрудника частного охранного предприятия. Между охранником и данными посетителями произошел конфликт, в ходе которого охранник применил газовый баллончик и травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.



В ГУ МВД добавили, что полицейские всех участников конфликта доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.