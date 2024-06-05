Осужден бросивший гранату спящим сослуживцам в казарму сержант

Во втором Западном окружном военном суде вынесен приговор мобилизованному Дмитрию Лобовикову, бросившему гранату в казарму в Белгородской области, из-за чего погибли семь человек.

Лобовикова признали виновным и приговорили к 23 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Его также лишили воинского звания «младший сержант» и назначили штраф в 70 тыс. рублей.

При взрыве гранаты погибли семь военнослужащих, 16 получили различные травмы.

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Ранее присяжные сочли Лобовикова виновным.