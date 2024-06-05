В Киеве вспыхнул мощный пожар
Днем в среду, 5 июня, в здании бывшего завода «Электронмаш» в Киеве произошел масштабный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Возгорание возникло в здании, расположенном на Окружной улице. ТАСС отмечает, что сейчас предприятие занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
Появились подробности пожара на заводе в Киеве
Накануне, 4 июня, масштабный пожар произошел в складском помещении в Деснянском районе Киева. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.