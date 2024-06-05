В Киеве вспыхнул мощный пожар

Днем в среду, 5 июня, в здании бывшего завода «Электронмаш» в Киеве произошел масштабный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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Возгорание возникло в здании, расположенном на Окружной улице. ТАСС отмечает, что сейчас предприятие занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Появились подробности пожара на заводе в Киеве

Накануне, 4 июня, масштабный пожар произошел в складском помещении в Деснянском районе Киева. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.