В Ростове объявили в розыск сбежавшего контрактника

В Ростове объявлен в розыск военнослужащий-контрактник, который сбежал из здания отдела СКР по Ростовскому гарнизону, куда его доставили для дачи показаний. Об этом сообщает издание 161.ru.

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Отмечается, что 29-летнего военнослужащего из Дагестана Абдуллу Г. доставили в следственный комитет 4 июня. Он служил по контракту, но после правонарушения попал под следствие. В дежурную часть ГУ МВД поступила ориентировка о розыске. Сейчас к поиску контрактника подключены все спецслужбы города.

5 июня Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бойца СВО Александра Ткаченко. По данным следствия, мужчина покинул воинскую часть, купил наркотики, вернулся и расстрелял двух сослуживцев.

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В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.