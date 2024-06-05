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Дамбы прорваны: кадры сильнейшего наводнения в Германии

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Спасательная шлюпка в историческом районе Пассау
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Спасательная шлюпка в историческом районе Пассау 
© DPA/TACC
Историческая ратуша Пассау затоплена водами Дуная
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Историческая ратуша Пассау затоплена водами Дуная 
© DPA/TACC
Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© DPA/TACC
Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная
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Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная 
© DPA/TACC

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Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© DPA/TACC
Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© DPA/TACC
Спасатели на затопленной улице в исторической части Пассау
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Спасатели на затопленной улице в исторической части Пассау 
© DPA/TACC
Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© DPA/TACC
Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная
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Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная 
© DPA/TACC

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Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© Imago/TACC
Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная
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Историческая часть Пассау затоплена водами Дуная 
© Imago/TACC
Наводнение в городе Пассау на юге Германии
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Наводнение в городе Пассау на юге Германии 
© DPA/TACC

Исторический центр германского Пассау ушел под воду. Уровень воды в Дунае в районе города превысил 9 метров. Для защиты зданий и минимизации ущерба местные власти и волонтеры сооружают барьеры из мешков с песком. Спасатели перемещаются по улицам на моторных лодках. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной чрезвычайной ситуации стал мощнейший циклон "Квирина", который несколько дней назад принес на юг ФРГ проливные дожди. Лишь за сутки на регион выпало более 130 литров осадков на 1 кв. м. После прорыва трех небольших дамб ситуация в пострадавших от непогоды регионах стала особенно напряженной. Из региона эвакуированы более 3 тыс. человек.

Как сейчас выглядит один из самых красивых городов Баварии — в галерее "Рамблера".

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