Дамбы прорваны: кадры сильнейшего наводнения в Германии

Исторический центр германского Пассау ушел под воду. Уровень воды в Дунае в районе города превысил 9 метров. Для защиты зданий и минимизации ущерба местные власти и волонтеры сооружают барьеры из мешков с песком. Спасатели перемещаются по улицам на моторных лодках. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной чрезвычайной ситуации стал мощнейший циклон "Квирина", который несколько дней назад принес на юг ФРГ проливные дожди. Лишь за сутки на регион выпало более 130 литров осадков на 1 кв. м. После прорыва трех небольших дамб ситуация в пострадавших от непогоды регионах стала особенно напряженной. Из региона эвакуированы более 3 тыс. человек.

Как сейчас выглядит один из самых красивых городов Баварии — в галерее "Рамблера".