Злоумышленники напали с ножом на жену президента СЗИУ РАНХИГС

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В Комарово Ленинградской области напали на супругу президента Северо-Западного института управления РАНХИГС Владимира Шамахова. Об этом в среду, 5 июня, пишет Baza.

По ее данным, 68-летнюю Галину Шамахову ранили ножом. Двое неизвестных в масках напали на женщину на даче в Ленобласти.

Пострадавшей удалось вызвать скорую помощь и полицейских. Ее госпитализировали в реанимацию городской больницы №40 в Курортном районе. На месте происшествия работают следователи, передает Telegram-канал.

В тот же день полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на своего знакомого в хостеле в Мытищах.

Другой случай произошел в Уфе. Мужчина воткнул нож в ногу пассажиру автобуса из-за замечания.