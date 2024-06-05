Из-за мощного наводнения в Германии обрушился замок XIII века

Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Германии. Потоки воды в Баварии обрушили стены старинного замка, который был построен в XIII веке. Людей эвакуируют из потдопленных зон, фермеры подсчитывают убытки, передает корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина.

На юге Германии эвакуировали людей, живущих в прибрежных зонах. Уровень воды поднялся до 10 метров, это самая высокая отметка за последние 10 лет. Есть информация о как минимум пяти погибших и одном пропавшем. В тех районах, где вода хотя бы на время отступила, люди разбирают завалы.

«До 21:00 было относительно немного воды. Потом одним махом действительно разлилось. Поднялось, понимаете, почти под потолок. А потом все, что могло, поплыло. Машины в гараже. Моя машина тоже поплыла по гаражу, внутри гаража», – рассказал житель Германии Вильфрид Брейер.



Занятия в школах отменены в семи городах. По словам местных, вода поднималась буквально на глазах. Те, кто находились дома, не успевали спасти ни технику, ни личные вещи.

«Все деревни, все улицы, все машины смыло, и люди никак не успевали отреагировать. Мы не могли положить ни мешков с песком, ничего. Ущерб большой. Это произошло слишком быстро и внезапно. И да, мы на самом деле делаем все это здесь. Мы как-то пытаемся откачать подвалы сами, потому что пожарные не могут добраться туда и обратно, как-нибудь добыть электричество. У нас нет электричества, нет питьевой воды», – отметила жительница Германии Лиза Магдалена Копп.



Под угрозой исторические памятники в туристических городах. Закрыт автобан, соединяющий Берлин и Мюнхен. При этом ливни пока не прекращаются, и вода продолжает затапливать новые территории. Синоптики предупреждают, что такая ситуация может сохраниться еще как минимум на два-три дня.

«Службы экстренной помощи и борьбы со стихийными бедствиями находятся в движении уже несколько дней. Заложены мешки с песком. Уровень воды немного выше, чем ожидалось. Все аварийные службы работают вместе. Мы очень хорошо скоординированы», – заявил спасатель Флориан Баннерсе.



Уже предсказывают серьезные последствия наводнения для экономики. Некоторые фермеры практически полностью потеряли урожай. Есть сложности с судоходством на реке Рейн – транспортной артерии, по которой осуществляется перевозка угля, бензина и зерна.