Московский суд оштрафовал иранца в футболке с гербом Украины

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Исламской Республики Иран Хоссии Хидари по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

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По данным представителя суда, иранец в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. В итоге суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

До этого в Иркутской области перекрасили дом из-за схожести расцветки с украинским флагом. По словам местной администрации, изменить расцветку дома на улице Красных Партизан попросила группа активных горожан. Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин провел опрос среди жильцов и выяснил, что они против желто-голубых стен ничего не имеют. Однако цвет дома все же решили обновить.

Москвича оштрафовали за окрашенные в цвета украинского флага волосы

В конце мая жителя Москвы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации за покрашенные в желтый и голубой цвета волосы на голове. В постановлении суда, которое цитирует агентство, сказано, что мужчина по фамилии Нетесов в общественном месте "демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета", совпадающего с расцветкой флага Украины.