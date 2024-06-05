Бастрыкин заинтересовался поселившейся в краснодарском дворе цыганской семьей

Председатель СК России потребовал доклад о бездействии полиции в Краснодаре, отказывающейся реагировать на нарушающих порядок цыган. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

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Ситуацией с цыганской семьей, которая поселилась на лужайке одного из краснодарских дворов, в Следкоме заинтересовались после публикаций в социальных сетях. В них сообщалось, что цыгане регулярно нарушают общественный порядок и совершают противоправные деяния.

Местные жители жаловались, что пострадали из-за столкновения с ними, но не смогли найти поддержку, обратившись в уполномоченные органы. Краснодарцы отметили, что должностные лица даже не пытаются вмешаться в происходящее.

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После этого в СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку, о ее результатах Александру Бастрыкину доложит руководитель краевого управления СК Андрей Маслов.