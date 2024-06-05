Допрос руководительницы «Империи сильнейших ведьм» перенесли из-за болезни

Основательницу «Империи сильнейших ведьм» и участницу «Битвы экстрасенсов» Алену Полынь, обвиняемую в оскорблении чувств верующих и экстремизме, не удалось допросить из-за ее якобы плохого самочувствия. Об этом стало известно в среду, 5 июня.

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— Задержанная Елена Суликова (настоящее имя Алены Полынь — прим. «ВМ») во время допроса имитировала плохое самочувствие, в связи с чем не раз приходилось прерывать следственные действия, допросить ее не удалось, — рассказал источник «ВМ».



Допрос перенесли с 4 на 5 июня.

Полынь задержали в Подмосковье во вторник, 4 июня. Ее заподозрили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Ранее активисты неоднократно обвиняли женщину в сатанизме. Полынь уже несколько лет продает курсы магии, ритуальную атрибутику и руководит «Международным университетом магии и колдовства». Что известно о создательнице «Империи» — в материале «Вечерней Москвы».