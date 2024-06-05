Кагарлицкий* заявил, что оказался в колонии из-за неудачной шутки

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом) заявил, что его приговор оказался следствием неудачной шутки, передает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда РФ, где рассматривается кассационная жалоба ученого.

"В самом видеоролике, из-за которого возбуждено дело, нет опрадания терроризма, это подтверждено в ходе следствия и суда. Претензии к его неудачному заголовку. По сути, я оказался в ситуации одного из героев булгаковского романа "Мастер и Маргарита", который один раз неудачно пошутил и потом столетями был вынужден скитаться в образе кота Бегемота", - сказал осужденный.



По его словам, заголовок ролика принес определенный вред государству, но своей научной и преподавательской деятельностью он принес обществу и стране пользу, а поэтому его наказание должно быть соразмерным и справедливым. Кагарлицкий участвует в заседании по видеосвязи из колонии Торжка, где отбывает наказание.

ФСБ возбудила уголовное дело в его отношении из-за видеоролика в интернете о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Заявителем выступил депутат совета Ухты Леонид Красноперов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой о правовой оценке видеоролика. Дело расследовали в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находился там под стражей. В сентябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорил к штрафу 600 тыс. рублей с запретом заниматься администрированием сайтов и любых информационных ресурсов на 2 года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура подала жалобу на приговор и потребовала ужесточить наказание. Апелляционная инстанция ужесточила наказание, назначив ему 5 лет колонии общего режима.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.