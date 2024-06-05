Сотрудники ФСБ уличили в сотрудничестве с украинской спецслужбой 61-летнего бывшего военного летчика из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пенсионер, выражавший несогласие с проведением специальной военной операции (СВО), связался в соцсетях с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и предложил им свои услуги по обучению украинских пилотов. Но россиянину дали задание собрать данные об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях. Он не успел его выполнить, так как попался ФСБ.

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3 июня ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.